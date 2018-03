Edwin Evers stopt met ochtendshow

Evers beleefde zijn grote doorbraak 21 jaar geleden, toen hij voor de KRO in de ochtend ging presenteren op 3FM. Ook toen heette zijn programma al Evers Staat Op. Een landelijke bekendheid werd hij helemaal toen hij imitaties van bijvoorbeeld Frank en Ronald de Boer, Johan Cruijff en Rob de Tuinman op de radio bracht.



Edwin Evers is voor Radio 538 een van de kurken waar de zender op drijft. Hij trekt steevast een grote schare luisteraars. Mede daardoor is 538 momenteel de op een na best beluisterde zender van Nederland, na Radio 2.



Wie Evers opvolgt, is nog niet bekend.