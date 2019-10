In Franse keuken gevonden meesterwerk brengt 24 miljoen euro op

Groningen, dat zijn wij allemaal

24 oktober Met GAS dompelt Toneelgroep Jan Vos het publiek onder in meer dan alleen het verhaal van de gaswinning in Groningen. De familiekroniek laat zien hoe mensen door het leven onder de voet worden gelopen. Wat volgens schrijver Tjeerd Bischoff niet alleen tragiek oplevert: ,,Er zit veel humor in de dagelijkse realiteit.‘’