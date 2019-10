Instituut RKD koopt 18 onbekende brieven van Piet Mondriaan

Operazange­res Jessye Norman (74) overleden

1 oktober De Amerikaanse operazangeres Jessye Norman is op 74-jarige leeftijd overleden. Haar familie heeft dat bekendgemaakt. De zangeres had al langer last van complicaties nadat ze in 2015 een dwarslaesie had opgelopen en in een rolstoel terecht kwam. Norman overleed maandag in het ziekenhuis in New York.