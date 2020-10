Jan des Bouvrie (1942-2020), de succesvolste interieurontwerper ooit

Je hoefde Des Bouvrie, al wijdden verschillende musea tentoonstellingen aan zijn werk, ook geen kunstenaar te noemen. Een ambachtsman, vond hij zelf een betere benaming. Na een opleiding aan de Rietveld Academie begon hij voor zichzelf als meubelmaker. Al in 1969 maakte hij een van zijn belangrijkste ontwerpen: de kubusbank. Een strak, minimalistisch design, dat zijn weg vond naar talloze Nederlandse huishoudens én dat later in de collectie van het Stedelijk Museum werd opgenomen. Zelf redeneerde hij dat hij een goede ontwerper was geworden doordat hij zwaar dyslectisch was. Doordat hij nauwelijks kon lezen, keek hij des te beter, zei hij.



In de jaren 70 legde Des Bouvrie zich meer en meer toe op interieurontwerp, een in ons land tot dan toe vrijwel onontdekt fenomeen. Hoewel hij zelf graag zei ook in ‘flatjes in Almere’ te werken, waren het toch vooral de villa’s van nieuwe rijken die hij voorzag van een strakke en symmetrische inrichting. Hij kreeg er niet alleen lof voor. Van Kooten & De Bie dreven de spot met het protserige imago dat met zijn werk gepaard ging door Van Kooten een ‘Jan des Bouvrie tuinameublement’ met champagne te laten inwijden.



Niettemin ontketende Des Bouvrie in die jaren eigenhandig een kleurenrevolutie in de Nederlandse huiskamer. Daar domineerde al decennialang het donkere eikenhouten bruin van grootmoeders buffetkast. Bij Des Bouvrie moest alles zoveel mogelijk wit en licht zijn. Een filosofie die hij tot het einde trouw bleef.