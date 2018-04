Museum Singer krijgt miljoenencollectie van familie Blokker

Relativerende rock-’n-roll van Brood in Vianen

5 april Rond de 100 werken van muzikant en kunstenaar Herman Brood (1946-2001) zijn vanaf 8 april te zien in het Stedelijk Museum Vianen. Hieronder ook de tien portretten die Brood in 1998 in Vianen maakte. Die hangen in de benedenzaal, samen met het grote schilderij dat hij op de Viaanse Voorstraat maakte. Op de oude schuilzolder hangen grote werken zoals Naked Beauty uit 1996.