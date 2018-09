New Yorks theatergezelschap draagt seizoen op aan vermoorde Linda

Met de voorstelling Leviah is woensdagavond het nieuwe seizoen van theatergezelschap Theaterlab in New York geopend. Het gehele seizoen is opgedragen aan de Nederlandse actrice en theatermaker Linda Olthof, die onlangs in de Amerikaanse stad om het leven kwam.

De 47-jarige Olthof werd, samen met haar 6-jarige zoontje Jimmy, vermoord door haar ex. Ook diens vrouw, tevens een Nederlandse, werd door hem omgebracht. De man pleegde hierna zelfmoord. Olthof woonde een tijdlang in New York, maar gaf ten tijde van haar dood les aan de ArtEz-hogeschool in Arnhem.

Op de moord werd in zowel Nederland als in de theatergemeenschap in New York waar Olthof deel van uitmaakte geschokt gereageerd. Olthof was even voor haar dood nog langsgeweest bij Theaterlab om met artistiek directeur Orietta Crispino te praten over een nieuwe samenwerking.

Om de gedachte aan Linda Olthof levend te houden, heeft de Amerikaans-Italiaanse Crispino het meest recente seizoen van haar theatergezelschap, dat in de wijk Manhattan een eigen ruimte heeft, opgedragen aan Olthof.

In het eerste stuk van het seizoen, dat Homecoming heet, spelen onder Reut Shemesh en Gabi Cristina. Shemesh werd door Olthof aan Crispino voorgesteld in 2015, zegt ze. ,,Dit seizoen is een eerbetoon aan kunstenaars die met hun lichamen werken en de grenzen van het verhalen vertellen constant verleggen", aldus Crispino. ,,Ik wil dat mensen zich Linda herinneren om de briljante artiest die ze was en niet om de manier waarop ze is gestorven."

Volledig scherm Het programma van het herfstprogramma van Theaterlab, opgedragen aan Linda Olthof. © Theaterlab