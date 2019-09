Nieuw boek Giphart gaat over vriendschap: een ondergeschoven kind in de literatuur

Recensie Johnny de Mol zorgt in theater voor lach, maar vooral ontroering

20 september Het is een even ongebruikelijk als ongemakkelijk begin van een theatervoorstelling. In de Mary Dresselhuys zaal van DeLaMar vraagt Johnny de Mol zijn publiek op te staan, twee onbekende personen uit te zoeken, die een hand te geven en dan, ja u leest het goed, ‘een gekke bek naar elkaar te trekken’. Dat is wennen, niet iedereen doet het dan ook vol overtuiging, maar het is wel des Johnny de Mols.