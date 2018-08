Piet Parra maakt sculptuur voor Flevopark

Vorig jaar startte Stichting Appelsap, de organisatie achter het gelijknamige festival, een petitie, om te polsen of er onder Amsterdammers animo was voor de plaatsing van het beeld. Er zou volgens de stichting in het Amsterdamse straatbeeld te weinig plaats zijn voor werk van jonge kunstenaars. Wiecher Troost, de eigenaar van Stichting Appelsap vertelt: "We zijn altijd een festival geweest maar we willen steeds meer andere projecten opzetten. Al brainstormend ontstond het idee om te kijken of we in het Flevopark een toegevoegde waarde kunnen hebben in de vorm van beeldende kunst." Subsidie De plaatsing van het door Parra ontworpen abstracte konijn zou een stap in de goede richting zijn. Uiteindelijk ondertekenden 1600 mensen de petitie. Het beeld is deels gefinancierd door Stichting Appelsap en aangevuld met een subsidie van 35.000 euro van het Mondriaan Fonds en een sponsoring van WeTransfer. Het Mondriaanfonds laat op hun website weten dat de sculptuur een 'representatie van de jongeren- en straatcultuur' is. De productie werd uitbesteed aan Blow Ups, een 1.300 vierkante meter grote fabriek voor kunst- en reclame in het Noord-Limburgse Heijen. Hier hebben vier mensen zes weken lang aan de vierhonderd kilogram zware sculptuur gewerkt.

Vertrouwen

Het holle beeld werd gevormd door purschuim en door middel van een staalconstructie versterkt. De buitenhuid bestaat uit glasvezelversterkt polyester. Sommige kunstenaars houden graag de schijn op dat ze alles zelf produceren maar Parra doet daar niet geheimzinnig over. Hij leverde de ontwerpen en vertrouwde de vakmensen bij Blow Ups, waar hij vaker mee heeft gewerkt, volledig.



Roel Rasker, eigenaar van de werkplaats: "Ik heb weleens meegemaakt dat een Amerikaanse kunstenaar hier een journalist en fotograaf had uitgenodigd en toen verscheen in werkkleding met verfspetters erop, terwijl hij zelf behalve het ontwerp helemaal niet had meegewerkt. "



Onlosmakelijk verbonden

Parra was voor de organisatoren de meest voordehand liggende keuze omdat hij als kunstenaar, die ook veel internationaal succes geniet, onlosmakelijk verbonden is aan de Amsterdamse hiphop-, kunst- en modecultuur. Naam maakte hij met zijn illustraties op platenhoezen van bijvoorbeeld Opgezwolle en flyers voor nachtclub Jimmy Woo.



Voor de sneakershop Patta verzorgde hij onder andere het logo en voor Nike ontwerpt hij unieke sneakers. Troost: "We dachten meteen: als we wat doen, moet het ook wel echt impact hebben. Dus moest het een kunstwerk worden dat daar niet alleen staat voor ons festival maar wat we ook kunnen schenken aan de stad."



Tijdelijke vergunning

Het beeld werd dus heel bewust geen Appelsap-kunstwerk, maar een echte Piet Parra. "We hebben Parra gewoon gevraagd of hij een kunstwerk wilde maken en wij zijn meer de drijvende kracht erachter. Voor de toekomst zou het mooi zijn als we meer van dit soort projecten kunnen realiseren. "



De tijdelijke vergunning voor het beeld die de stichting inmiddels heeft gekregen is voor drie maanden. Blijkt er daarna genoeg draagvlak voor het kunstwerk te zijn, kan de vergunning worden verlengd.



De gemeente is volgens Troost wel erg blij met het initiatief. "Er is namelijk nog niet zo veel kunst in het Flevopark en de gemeente zelf heeft er eigenlijk ook niet veel geld voor. Die zijn dus blij dat er partijen zijn die dit soort dingen mogelijk maken."



Weerstand

Toch is er ook weerstand. Het collectief De Vrienden van het Flevopark laat in een brief aan de wethouder van Kunst en Cultuur weten dat ze tegen de plaatsing van het beeld zijn omdat er volgens hen onder meer niet genoeg draagvlak is gecreëerd.



Troost: "We zullen in gesprek blijven met de mensen die tegen zijn en we hopen dat ze de komende tijd een beetje aan het beeld kunnen wennen zodat de gemeente ziet dat het beeld wel genoeg draagvlak heeft om een definitieve vergunning af te kunnen geven. Ik heb er het volste vertrouwen in dat gemeente een goed afgewogen keuze maakt om cultureel ondernemerschap verder te ondersteunen."



