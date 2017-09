Prins Claus Prijs naar twee kunstenaars die mensen en milieu beschermen

Derk Bolt 'Ik schrijf over de doodsnood, de pijn in mijn ledematen'

26 augustus Hij overleefde zeven huiveringwekkende dagen bij de guerrillastrijders in de Colombiaanse jungle. Ongedeerd kwam Spoorloos-presentator Derk Bolt uit zijn ontvoering die in juni heel Nederland in zijn greep hield. In Ontvoerd. Het complete verhaal neemt de televisiemaker (62) de lezers mee terug naar Colombia.