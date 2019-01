Rembrandts die je dit jaar moet zien

Rembrandt Privé

,,Deze tentoonstelling toont documenten van of over Rembrandt. Het is enigszins theoretisch - er hangen geen schilderijen, wel een paar tekeningen -, maar wat ik fascinerend vind, is dat je deze documenten normaal nooit ziet en dat ze Rembrandts leven tastbaar maken. Te zien is bijvoorbeeld het testament van Magdalena, de vrouw van Rembrandts zoon Titus. Titus was een jaar eerder overleden en Rembrandt is ook dood.