Rijkste vrouw VS schenkt zoveel geld dat het filantropische establishment op grondvesten davert

In de coronawinter 2020-2021 schonk ze vier miljard aan voedselbanken en armoede-organisaties. ,,Deze pandemie is de sloophamer geweest in de levens van Amerikanen die al aan het worstelen waren’’, zei Mackenzie Scott uitgerekend in de tijd dat Amazon in het nieuws was wegens het tegenwerken van personeel dat 15 dollar per uur verdiende en een vakbond wilde oprichten. In de zomer dat haar ex-man met zijn eigen ruimtevehikel de dampkring verliet, gaf zij nog een paar miljard weg.