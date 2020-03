Show must go on: operazangers treden op vanuit hun huiskamer

De Amerikaanse mezzosopraan en Poolse tenor zouden vanaf maandag ‘Werther’ van Massenets ten gehore brengen in de Metropolitan Opera in New York. Maar door de sluiting van The Met als gevolg van de uitbraak van het coronavirus moesten in elk geval vijf van de zes geplande uitvoeringen worden geannuleerd.

,,Omdat we maandagavond niet kunnen zingen, dachten we dat we het ook samen in deze huiskamer konden doen, net als vroeger. En misschien moeten we dat in deze nieuwe tijden wel weer vaker gaan doen’’, zo zei DiDonato. Afgaande op de duizenden reacties, werd de stream bekeken door mensen over de hele wereld.