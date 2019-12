Simpele banaan is een duur kunstwerk, man besluit 'm toch op te eten

Deelder 75 jaar Jarige Jules Deelder (75) gaat full speed verder: ‘Ik heb altijd gedaan waar ik zin in heb’

24 november Hij had best de P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde in de wacht willen slepen. En het échte burgemeesterschap van Rotterdam had hem ook wel wat geleken. Maar verder is Justus Anton Deelder heel content met de 75 jaren die op zijn geboorte in Overschie volgden. ,,Ik heb altijd gedaan waar ik zin in had en ik stel mijn eigen regels.”