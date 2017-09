Sjakie (van de Chocoladefabriek) was in eerste versie zwart

Liccy Dahl zegt in een interview met de Britse radio: ‘De eerste Sjakie over wie hij schreef was een zwart jongetje.’ Als de vraag komt waarom de hoofdpersoon uiteindelijk wit is, antwoordt ze: ‘Ik weet het niet. Het is heel jammer.’ De biograaf van de kinderboekenschrijver vertelt in het gesprek dat de literair agent bang was dat een zwarte hoofdpersoon niet zou aanslaan bij de lezers. Die zouden zich afvragen waarom hij zwart was.