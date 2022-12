Vorig jaar opnieuw aanzienlijk minder museumbezoekers door lockdowns

Texelse duikers doen unieke vondst: 17e-eeuw­se zilveren trouwjurk

Weer een bijzondere vondst uit het Palmhoutwrak, het koopvaardijschip dat in 2014 door duikers bij het eiland Texel aangetroffen werd: een 17e-eeuwse jurk, met ingeweven plaatjes van zilver. Bestemd voor een dame uit de hoogste sociale klasse uit Europa, zeer waarschijnlijk voor haar huwelijksdag. De zogeheten ‘Silver Dress’ wordt vandaag gepresenteerd in Museum Kaap Skil op Texel, waar de jurk vanaf zondag te bewonderen is voor het publiek.

