Wil de echte Caravaggio opstaan?

Dertig keer drie koningen: een duik in de wereld van Jeroen Bosch

29 november DEN BOSCH - Jeroen Bosch Het Noordbrabants Museum in Den Bosch heeft weer een échte Jeroen Bosch in huis. Bosch-experts doken diep in het Bosch-thema van de ‘Aanbidding der Koningen’. Werk van navolgers? Of toch uit de werkplaats?