Winnares Prins Claus Prijs is rolmodel voor jonge generatie Soedanese kunstenaars

De Soedanese kunstenares Kamala Ibrahim Ishag heeft de Prins Claus Prijs toegewezen gekregen. De prijs, die op 4 december in het Koninklijk Paleis in Amsterdam door prins Constantijn zal worden uitgereikt, is een ode aan individuen en organisaties voor hun baanbrekende werk op het gebied van cultuur en ontwikkeling in regio’s waar de artistieke mogelijkheden beperkt zijn.

De 80-jarige Ishag speelt al sinds 1960 een voortrekkersrol in de Afrikaanse beeldende kunst. Ze was een van de eerste vrouwen die afstudeerden aan de Academie voor beeldende en toegepaste kunst in Khartoem. In 1960 speelde ze een grote rol in de ontwikkeling van de moderne kunstbeweging in Soedan, zo laat de organisatie van de Prins Claus Prijs weten in een persbericht.

Ze was betrokken bij de Khartoum School, die teruggreep op Arabische en Afrikaanse tradities om een moderne artistieke identiteit te creëren voor het land, dat toen nog niet zo lang onafhankelijk was. Met een aantal van haar studenten richtte ze een groep op, die later bekend werd als de Crystalist Group. In hun manifest (1976) werd de wereld omschreven als oneindig en onbegrensd, als een kristal met zijn transparanten, veelhoekigheid en schitteringen.

Rolmodel

In haar eigen werk richt zij zich op de ongrijpbare aspecten van vrouwenlevens in Soedan en andere Afrikaanse landen en de Arabische wereld. Haar interesse in de levens van vrouwen leidde tot veldonderzoek en het creëren van omvangrijke schilderijen van de zār, een traditioneel Soedanees vrouwenritueel, waarin de vrouwen door een geest bezeten worden en in trance raken.