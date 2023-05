31 laurieren van dit formaat? 'Gruune Jopie' is boos over diefstal: 'Die zijn hier gewoon in de buurt’

indebuurt.nl Mysterie: waarom Stadshagen in Zwolle een Vinex-wijk is

Zwolle zit vol bijzondere wijken: Assendorp, Wipstrik, Kamperpoort en Stadshagen. Die laatste is extra bijzonder, want het is een Vinex-wijk. De kans is groot dat je weleens van die term hebt gehoord, maar wat houdt het eigenlijk in?