Als Erben het huis gaat stofzuigen, komt hij opeens op een ander ‘project’

Sinter­klaas­rel­len Staphorst: ‘Intocht moet vreedzaam of komt er komende jaren helemaal niet’

Als de sinterklaasintocht in Staphorst niet vreedzaam kan verlopen, gaat er de komende jaren mogelijk een streep door. Afgelopen jaar liep het kinderfeest uit de hand door inwoners die Kick Out Zwarte Piet-demonstranten wilden weren. Er is onderzoek gedaan naar de rellen en een van de aanbevelingen is een verbod. Ook stelt het rapport dat er aanwijzingen waren voor escalatie maar hier niks op uit is gedaan.