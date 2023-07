Als ik hem nog een keer aan de deur krijg, ga ik hem zeggen dat ik het moedig vind

Het succes van Meike (19) en haar paard Twister komt voor deze Raalter familie niet uit de lucht vallen

De vierde plaats in de viersterren Grote Prijs van het CSI Twente onlangs, is voor Meike Zwartjens (19) met haar toppaard Twister de la Pomme haar eerste vette internationale resultaat bij de senioren. Voor de buitenwereld misschien onverwachts, maar thuis bij hengstenstation Tivoli is de verrassing veel minder groot.