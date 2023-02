Broederliefde het recept voor een smaakmakende overwinning van Dalfsen

Veehouder vol onbegrip na inbeslagna­me koeien, paarden, geiten en schapen: 'Ze hebben de pik op ons'

NIEUWLEUSEN - Ja, de stal is oud, de overige onderkomens zijn gammel en hier en daar stonden beesten in de nattigheid. En inderdaad, misschien waren er te veel dieren. Maar de beschuldiging dat het dierenwelzijn op hun erf in het geding zou zijn, dat raakt de familie bij wie woensdag 150 dieren meegenomen werden diep. ,,Wij zorgen goed voor onze dieren. Ze komen niks tekort."

