Dalfsen houdt tonnen over aan opvang, gemeente in gesprek over verlenging van locaties: ‘Blijft nodig’

Ingeklemd tussen industrie, spoor, zonnepar­ken en windmolens maken inwoners Dalf­sen-West zich zorgen: ‘Waar is de leefbaar­heid?’

De weg, het spoor, de industrie, een railterminal, zonneparken en straks misschien tien windmolens. De omgeving van het huis van Jan Meijerink is de afgelopen dertig jaar flink veranderd. Hoewel er achterdocht blijft, houden bewoners van De Bese in Dalfsen vertrouwen in de oprechtheid van de overheid. ,,Anders wordt het David tegen Goliath. Laten we dat nu juist willen voorkomen.”