Dalfsen sluit boekjaar af met een dikke plus van 6,5 miljoen euro

met video Zo gaat de iconische geelroze Ribs & Blues-tent in Raalte de lucht in: ‘Dit is echt een monsterope­ra­tie’

Vrachtwagen na vrachtwagen, doek na doek, haring na haring. Het grootste bluesfestival van Europa, Ribs & Blues, staat voor de deur. In hartje Raalte is de inmiddels iconisch geworden geel-roze festivaltent opgebouwd. Maar hoe gaat zo’n hels karwei in zijn werk? ,,Honderden stenen eruit halen en haringen voor terugplaatsen is wel een kloteklusje. Maar als-ie staat, kunnen we weer trots zijn.’’