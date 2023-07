Deze gloednieuwe natuurboerderij in Nieuwleusen wordt opgebouwd door vrijwilligers en gulle gevers

Politie zoekt daders én slachtof­fer van zware mishande­ling bij bioscoop in Zwolle: 'Behoorlijk heftig’

Het was een ongelijke strijd, daar voor de Pathé bioscoop in Zwolle, in de nacht van 1 op 2 juli. Drie jongemannen schopten daar met grof geweld een andere jongen in elkaar. Helaas voor hen staat het allemaal op beeld. De politie geeft het trio een week de tijd om zich te melden.