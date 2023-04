Dit is hoeveel oranje auto's er in Dalfsen rondrijden

Nóg een zaak die vertrekt uit winkelcen­trum in Zwolle, maar zorgen zijn er niet: 'Gebied heeft veel potentie’

En weer sluit een zaak in winkelcentrum Diezerpoort in Zwolle. Drogisterij Etos draait donderdag 11 mei voorgoed de deur op slot in dit overdekte complex tegen de binnenstad. Zorgelijk? ,,Helemaal niet!’’