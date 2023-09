Dreigbewoner van ‘gifhuis’ in Dalfsen moet medewerkers verhuurder met rust laten

met video Van natte boel tot zomers paradijs op de camping in Beerze: ‘Warmer dan in Frankrijk’

Terwijl de meeste mensen weer aan werk en school beginnen, is er een kleine groep mensen die nog even van de vakantie mag genieten. Na een aantal weken met voornamelijk regen, is er een nazomer met temperaturen van rond de 30 graden. Op camping Beerze Bulten, die een week geleden nog met overstromingen te maken had, kunnen de gasten hun geluk niet op.