Duizenden jonge bomen en struiken vormen ecologisch lint in buitengebied Nieuwleusen

Zorgen om stijgende armoede in gemeente Raalte: ‘Kinderen kunnen steeds minder kind zijn’

De zorgen over armoede nemen toe in de gemeente Raalte. Maatschappelijke organisaties zien flink meer gezinnen in nood en anderzijds zijn er zorgwekkende signalen over hoe mensen met hun geld omgaan. ,,We moeten de komende maanden goed opletten, want we denken dat er nog veel meer gezinnen onze hulp nodig hebben’’, zegt Han Nijboer, van Leergeld Salland.

24 december