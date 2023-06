Een blonde gast die woorden als wollah of alhamdoelillah gebruikt; niemand kijkt er meer van op

indebuurt.nl Zwolse horecaza­ken in top 5 beste terrassen van Nederland: 'Je waant je voor even in Parijs'

Een heerlijke kop koffie of een alcoholische versnapering op de Grote Markt of Nieuwe Markt; Zwolle heeft veel te bieden qua horecagelegenheden. Dat blijkt wel uit de Terras Top 100, want twee Zwolse zaken staan in de top 5!