Een dagje snuffelen aan de praktijk in Lemelerveld: 'De fietsenmaker in een stoffige jas?’

Vijftig jaar lang was het CDA almachtig in Overijssel, daar is na de afstraf­fing door BBB weinig van over

Het CDA was bijna vijftig jaar lang onafgebroken de grootste partij van Overijssel. Daar is na de verkiezingen weinig meer van over. Twee regionale CDA-prominenten over dit historische verlies. ,,Het landelijke CDA is de verbinding met de regio kwijt.”