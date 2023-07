Fietser (77) uit Dalfsen overlijdt na ongeluk in fietstunnel van Oudleusen

Op het puntje van je stoel bij voorlees­spek­ta­kel in amfithea­ter Luttenberg

Wanneer het bekende Eftelingdeuntje over Luttenberg klinkt, weten inwoners en campinggasten hoe laat het is. De voorleesavond Boek in het Bos begint dan binnen enkele ogenblikken in het amfitheater in Luttenberg. En dat betekent spektakel. ,,Het is inmiddels een eer als je mag voorlezen’’, zegt voorzitter Jenneke van Doesburg.