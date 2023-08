Gewelddadi­ge roof bij kermis in Zwolle: meisje (14) op station opgepakt

De politie heeft zondagnacht een 14-jarig meisje aangehouden voor het met geweld stelen van een telefoon bij de kermis in Park de Wezenlanden in Zwolle. De gemeente zegt dat de kermis in het park verder ‘goed is verlopen’. Exploitanten blijven benadrukken liever terug naar de binnenstad te willen.