Het vooruitzicht alleen al... Poepen in de bosjes

Vechtende mannen bebloed uit trein gehaald in Harderwijk: er werd geslagen met hamer

Twee mannen zijn vanavond op station Harderwijk aangehouden na een vechtpartij in de trein. Bij die vechtpartij, die ontstond na een poging tot diefstal, is een hamer gebruikt waardoor de dief gewond is geraakt. De vechtpartij zorgde voor flink wat consternatie.