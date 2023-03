Hoonhorst weet eindelijk weer wat winnen is en is hekkensluiter af: ‘Het werd wel een keer tijd’

Vierde klasseZe moesten er bijna vijf maanden op wachten in Hoonhorst, maar zondagmiddag was het eindelijk weer feest. Nieuw Heeten werd met 2-0 verslagen, en daarmee was de tweede overwinning van het seizoen een feit. De vierdeklasser is ook gelijk hekkensluiter af door de zege. „En dat is wel effe lekker”, aldus de opgeluchte Hoonhorst-aanvoerder Sten Klein Herenbrink.

De aanwezige toeschouwers hadden er voor de wedstrijd een hard hoofd in. Op Raalte na, verliet iedereen Hoonhorst namelijk met de drie punten. Degradatie naar de vijfde klasse was eigenlijk zo goed als zeker, volgens de mensen langs de lijn.

Gelukkig dacht het elftal op het veld daar anders over, want Nieuw Heeten werd met 2-0 over de knie gelegd. Volgens captain Sten Klein Herenbrink heeft de selectie hele seizoen al het geloof gehad op resultaat. „Op de trainingen straalt de inzet en het plezier er al het hele seizoen vanaf. Dat is mooi om te zien, en geeft ook aan dat we de moed niet zomaar in de schoenen laten zakken. Daarom is het heerlijk dat we vandaag wél winnen. Deze overwinning is wel effe lekker. Het werd ook wel een keer tijd.”

Meer dan welkom

Het grote verschil met de voorgaande wedstrijden? „Geen tegengoal.”, lacht Klein Herenbrink. „In de wedstrijden hiervoor konden we altijd wel redelijk partij bieden, maar viel het soms net de verkeerde kant op. Na een tegendoelpunt viel het dan als een kaartenhuis in elkaar. Vandaag kregen we er geen tegen, dus misschien moeten we dat vaker proberen.”

De driepunter was meer dan welkom in Hoonhorst. De ploeg stond met 4 punten en een doelsaldo van -29 onderaan de ranglijst. De rode lantaarn was maandenlang in het bezit van de vierdeklasser, maar na vandaag neemt De Gazelle die over. En wie weet zit er zelfs nog wel meer in het vat, spreekt Klein Herenbrink vol vertrouwen. „Het kan maar zo dat het geloof en vertrouwen terug is na vandaag. Misschien is dit de start van een goeie reeks, dat zou mooi zijn. We moeten in ieder geval voortborduren op vandaag.”

Loon naar werken

Handhaving is uiteraard het doel, maar of dat rechtstreeks lukt betwijfelt de nummer 11. „Nacompetitie ontlopen wordt wel heel lastig. Met deze overwinning zijn we in ieder geval van de laatste plek af. Dat geeft een goed gevoel, moeten we vasthouden. Als we zorgen dat we mat datzelfde gevoel de nacompetitie in gaan, weet je nooit hoe het loopt.”

Dat goede gevoel vasthouden is overigens niet iets waar de leider zich druk om maakt. Ondanks dat de mannen in het blauwwit bijna elke week verliezen, is het nooit lastig om elkaar te motiveren voor een wedstrijd. „We gaan er vooraf altijd wel positief in. Zoals ik al zei wordt er ook goed getraind, en is iedereen enthousiast. Het plezier is eigenlijk nooit weggeweest.”

Maar dat wil niet zeggen dat het altijd gezellig is, want na een nederlaag wordt er echt wel gebaald door de spelersgroep. „Vorige week stonden we met de rust al 5-0 achter, dat is natuurlijk minder. Dan is het ook echt niet gezellig in de kleedkamer. Maar zodra de nieuwe week weer is begonnen hebben we er weer zin in. Dat is mooi om te zien. Deze overwinning is loon naar werken.”

Matchwinner

De aanvaller besliste zelf de wedstrijd door in de slotfase een penalty te benutten. Die penalty nam hij niet meer als aanvaller, maar als laatste man. „Het was noodgedwongen, want we hebben drie geblesseerde verdedigers. Ik sta liever niet achterin, het is niet waar mijn kwaliteiten liggen. Maar goed, soms moet je dingen voor het team doen. Gelukkig hebben we de nul weten te houden, dat werkt ook wel mee. Maar volgende week sta ik gewoon weer voorin, hoor.”, verzekert de matchwinner. Dan speelt Hoonhorst de belangrijke clash in en tegen Raalte.