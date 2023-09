Ik was aangenaam getroffen door wat ik zag toen ik brugklassers inhaalde op de fiets

Jesper Albers deed veertig shows in drie maanden met Wolfmother: ‘Mijn drumstijl vraagt om fit te blijven’

Jesper Albers (32) is een muzikaal Zwitsers zakmes. De Zwollenaar is frontman in JesperJesper, dat vrijdag een single lanceert. Toch blijft-ie ook vooral die drummer van Paceshifters én het wereldberoemde Australische Wolfmother, waarmee Albers veertig shows in drie maanden deed. Een muzikale veelvraat in stellingen.