Ik wil best alles opgeven, maar niet in mijn eentje

Bierverbod bij PEC Zwolle - Go Ahead Eagles door eerder wangedrag

Bij de IJsselderby over twee weken tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles wordt in het stadion van PEC geen bier geschonken. Het is het gevolg van ongeregeldheden bij de eerste wedstrijd van het seizoen. PEC wil bij de wedstrijd ook van iedereen bij de ingang een ID-bewijs zien.