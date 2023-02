Ingeklemd tussen industrie, spoor, zonneparken en windmolens maken inwoners Dalfsen-West zich zorgen: ‘Waar is de leefbaarheid?’

Officier van justitie wil taakstraf­fen voor vechtpar­tij over 170 euro in Zwolse Zeehelden­buurt

Na een nachtelijke vechtpartij in november 2021 in de Willem Barentszstraat in Zwolle worden drie mannen opgepakt. Maar hadden ze alle drie losse handjes of kwamen twee broers in hun Golf te laat om nog in te grijpen?