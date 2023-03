Karnemelk en brood in bomen bij boerenactie Lemelerveld: ‘Een voedselbos vult geen mandje’

Met een glimlach of niet, voorbijrijdende automobilisten zullen de verpakkingen en etenswaren langs de N348 bij Lemelerveld ongetwijfeld opmerken. Met hun eigen ‘voedselbos’ willen Trekkergroep Lemelerveld en Trekkergroep Luttenberg op een ludieke manier actievoeren in verkiezingstijd. ,,En je weet vast op wie we gaan stemmen.”