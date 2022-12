Kerstlicht in heel Nieuwleusen, en dat kan goedkoop volgens Raimonda: ‘Met 2 lampjes kan je winnen’

Aantal cellen vrouwelij­ke terroris­ten in Zwolle voor komende twee jaar verdubbeld

Het aantal plekken op de afdeling voor vrouwelijke terroristen in de gevangenis in Zwolle wordt verdubbeld. Tot tenminste 2024 telt de terroristenafdeling 20 plekken. Dat meldt justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer. De speciale afdeling werd in 2020 in het leven geroepen en telde de afgelopen jaren 10 plekken.

