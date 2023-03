Koen Sloot stopte bij Dalfsen, maar is er toch weer bij: ‘Jonge jongens de kneepjes leren’

Moes opent tweede horecazaak aan de Vecht in Dalfsen: ‘Dit was een uitzonde­ring van mijn vrouw’

Geen nieuwe onderneming meer starten, was thuis de afspraak. Behálve als de Witte Villa in Dalfsen vrij komt. Over een week opent Moes Hartman Kok (55) nieuw restaurant Moetje aan de Vecht in dit historische pand. Direct naast zijn grand café De Fabriek. ,,Rustig aan doen komt later wel.”