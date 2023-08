Kringgesprekken en schalen vol worst en kaas: iedere Nederlander weet dan direct waar ik het over heb

indebuurt.nl Van feestjes tot pride: dit is het programma van het Zwolle Pride Festival 2023

Liefhebbers moesten drie jaar wachten, maar vorig jaar keerde het Zwolle Pride Festival terug. Ook dit jaar is het meerdaagse spektakel in Zwolle. In het weekend van 25, 26 en 27 augustus 2023 zijn er optredens, feestjes, symposiums en is er ‘natuurlijk’ de pride. Benieuwd wat je allemaal kan doen tijdens het Zwolle Pride Festival 2023? Dit is het programma.