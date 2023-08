Regen houdt Ommer Vechtzomp even van het water, maar niet van Nederlandse erfgoedlijst: ‘Bijzonder en daar zijn we trots op’

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: stokje overgedra­gen bij school in Dalfsen • Weet jij wat een ‘stadsreus’ is?

Het was extra veel afscheid nemen op de A. Baron van Dedemschool in Dalfsen: niet alleen voor groep 8! En Lykele uit Dronten maakte in Biddinghuizen een bijzondere foto en geeft meteen een lesje biologie. En tot slot: in Zwolle zijn twee 60-jarige huwelijken te vieren! Dat stuurden onze lezers deze week in.