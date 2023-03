Reinier Meijerink met Nieuwleusen op weg naar de eerste klasse: ‘Waarom niet?’

Burgemees­ter Hans Vroomen van Ommen meldt zich voor tweede termijn: raadsleden onderzoe­ken herbenoe­ming

Krijgt burgemeester Hans Vroomen van de gemeente Ommen een nieuwe termijn? Over die vraag gaat een door de raad ingestelde vertrouwenscommissie zich buigen. Vroomen (CDA) is sinds 2017 de burgemeester van Ommen en zijn termijn loopt eind dit jaar af. Wat hemzelf betreft blijft hij op zijn post, de burgemeester heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.