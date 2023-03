Scheidsrechter speelt hoofdrol in curieuze wedstrijd tussen USV en Havelte: ‘We wilden staken, we waren er klaar mee’

Hoe Forum voor Democratie, winnaar in 2019, razendsnel verkruimel­de: ‘Alle volwassen mensen zijn weggelopen’

Na de verpletterende verkiezingszege in 2019 ging het in de provincies snel bergafwaarts met Forum voor Democratie. Gedesillusioneerd keerden Statenleden zich af van Thierry Baudet en zijn partij. Van de 22 Forum-zetels in Gelderland, Flevoland en Overijssel resteren er nog zeven. ,,Alle volwassen mensen zijn weggelopen.’’