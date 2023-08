Slecht weer? Trek je regenjas aan en ga gewoon naar buiten!

Staphorst­da­gen weer begonnen, maar wordt deze 50e editie de laatste? ‘Opbrengst crowdfun­ding valt behoorlijk tegen’

Het spande erom, maar woensdag is toch de vijftigste editie van de Staphorstdagen van start gegaan. Ondanks de financiële zorgen volgen er dit jaar nog twee woensdagen vol met grotendeels nostalgische activiteiten. Toch is voorzitter Bé Veen niet echt in de feeststemming bij dit jubileum. Hij heeft zorgen over het voortbestaan.