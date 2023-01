Stationloop schenkt 1500 euro aan naaiatelier SamSam

UPDATE Vijf maanden uit ‘gaswonin­gen’ in Dalfsen, woonstich­ting: ‘Nog geen permanente oplossing’

Bijna een halfjaar duren de problemen met het kankerverwekkende gas formaldehyde in huurwoningen van woonstichting Vechthorst in Dalfsen. De gemeenteraad stelt dat de gezondheidsrisico’s onvoldoende in beeld zijn en roept de verhuurder op om het totale woningbestand – 2500 huizen – te controleren. Vechthorst geeft aan alles in het werk te stellen, maar: ,,Er is nog geen permanente oplossing.”

24 januari