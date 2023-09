Tiener verbrijzelt knie nadat rijinstructeur haar in Dalfsen over het hoofd ziet: ‘Al mijn hobby’s vielen weg’

Van vijftien prikruim­tes naar twee, maar Zwolse coronaloca­tie draait nog steeds: ‘Fijn dat dit kan om mijn kinderen te beschermen’

Van de grootschalige priklocatie aan de Meeuwenlaan is weinig meer over, maar er wordt nog altijd gevaccineerd in Zwolle. Ook tegen corona. ,,Wat we nu doen, is vooral maatwerk.”