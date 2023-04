Toen onze jongste zoon voor het eerst naar de middelbare school ging, schrok hij zich dood

Man nog maanden vast voor in de bosjes trekken van vrouw (70) in Zwolle

De man uit Zwolle die wordt verdacht van mishandeling van een 70-jarige vrouw in Zwolle blijft nog zeker drie maanden in de cel. Dat heeft de rechtbank woensdag besloten. Een passant vond de ernstig toegetakelde vrouw ruim twee weken geleden in het struikgewas in de Zwolse wijk Aa-landen. Het slachtoffer is nog altijd erg van slag.