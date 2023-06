Vandaag helder weer in Dalfsen

video Met rappen, klimmen en graffiti spuiten vergeten honderden kinderen in Ommen even de zorgen van thuis

Uit school eerst stofzuigen en andere huishoudelijke klusjes moeten doen, zorg verlenen of veel piekeren over de situatie thuis. Voor de ruim 350 kinderen die vandaag in Ommen zijn is dat dagelijkse kost, ze zijn al jong mantelzorger. Met een ‘Summerparty’ worden de zorgen van en om thuis even naar de achtergrond verdreven. ,,Ik moet altijd veel dingen tegelijk doen’’, vertelt de 10-jarige Toby.