VechtHorst ziet na gasvondsten in Dalfsen geen reden voor inspectie van álle woningen: ‘Onredelijk’

BBB gaat voor 8 à 10 zetels in Eerste Kamer, oude bekenden uit Oost-Nederland hoog op lijst

Ilona Lagas, voormalig VVD-wethouder in de gemeente Ommen, is de lijsttrekker voor de BoerBurgerBeweging (BBB) in de Eerste Kamer. Dat maakt de partij vandaag bekend. Opvallend: Lagas is ook verkiesbaar voor de Provinciale Staten van Overijssel.

15:45