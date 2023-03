Verdubbelde drinkwaterproductie aanslag op grondwaterpeil rond Dalfsen: waterschap komt met intensief plan

In brief aan 7000 hartpatiën­ten vertelt Isala (iets) over problemen bij cardiolo­gie­af­de­ling: ‘Eindelijk’

Voor het eerst sinds de cardiologencrisis bij Isala in Zwolle eind 2021 losbarstte, richt het ziekenhuis zich rechtstreeks tot patiënten van deze afdeling. In een brief aan ruim 7000 hartpatiënten licht vakgroepvoorzitter Hans Bosker van cardiologie enkele zaken toe.